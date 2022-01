Zwei Autofahrer sind am Dienstag in Speyer aus dem Verkehr gezogen worden, weil sie unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben. Nach Polizeiangaben wurde ein 34-Jähriger um 19 Uhr in der Landwehrstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei ihm drogentypische Auffälligkeiten festgestellt worden seien, sollte der Mann aus Freimersheim eine Urinprobe abgeben. Doch wollte er der Polizeistreife stattdessen einen Becher mit Seifenflüssigkeit „unterjubeln“, um seinen Drogenkonsum zu vertuschen. Der Täuschungsversuch scheiterte aber.

Der 34-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, um von ihm dort eine Blutprobe zu erhalten. Der Mann räumte dann ein, Cannabis konsumiert zu haben. Einer weiteren Verkehrskontrolle unterzogen wurde um 19.30 Uhr in der Tullastraße ein 27-jähriger Autofahrer aus Dudenhofen, der Auffälligkeiten gezeigt habe, die auf den Konsum von Drogen hinwiesen. Weil ein Drogentest positiv auf Kokain reagierte, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ihm eine Blutprobe entnommen.