Am Samstag (12 bis 15 Uhr) geht es im Otterstädter Altrhein um das Blaue Band der im Revier ansässigen Vereine. Als Ausrichter tritt diesmal der SCO auf. An den Start gegen Jollen, offene Kielboote und Yachten in eigenen Wertungen. 60 bis 90 Boote nehmen normalerweise teil.