Die Sportler aus der Region haben am Wochenende in den Bundesligen ihre Plätze verteidigt. Dabei brachte die 13 in der Online-Wertung Glück, belegte die SFG Giulini/Ludwigshafen doch diesen Rang sowohl am Samstag/Sonntag als auch weiter im Gesamtklassement.

Dieter Bartek (Otterstadt) trug als Zweitbester seiner Mannschaft 83,12 Punkte bei, Uwe Melzer (Speyer) 76,21. In der We-Gilde-Liga nimmt das Segelflugparadies Dannstadt Position sieben ein. Till Roßkopf aus Speyer steuerte 90,55 Punkte bei.