Einen „Treffpunkt für Prävention, seelische Gesundheit und Selbstfürsorge“ bietet das Pfalzklinikum künftig in Speyer-West im Stadtteilbüro am Berliner Platz an. Laut Ankündigung findet die offene Sprechstunde montags von 10 bis 12 Uhr statt. Projektkoordinatorin Lara Heß ist außerdem mittwochs und donnerstags, 12 bis 14 Uhr, unter Telefon 0173 3721298 erreichbar. Heß verweist die Ratsuchenden nach einer Erstberatung an weitere Anlaufstellen. Offiziell eröffnet wird der Treffpunkt am Dienstag, 5. Mai, bei einer Feier von 15 bis 17 Uhr in der „Grünen Mitte“ (Zugang Eduard-Mörike-Weg). Besucher können an der Namensgebung für das neue Angebot mitwirken und einen „Stresstest“ absolvieren. Das Präventionsprojekt wird laut Pfalzklinikum vom GKV-Bündnis für Gesundheit in Rheinland-Pfalz mit rund 124.000 Euro gefördert und von den Speyerer Baugesellschaften GBS und Gewo mitfinanziert.