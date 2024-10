Der von Verlandung bedrohte Russenweiher ist nicht irgendein Gewässer. Für viele alteingesessene Bewohner des „Neulands“ im Speyerer Süden ist der kleine See Teil ihrer Identität. Helmut Kauf ist einer derjenigen, die ihr ganzes bisheriges Leben an dem Gewässer verbracht haben – und oft genug auch darin. Ein Spaziergang in die Neuländer Seele.

Wenn Helmut Kauf am Russenweiher entlangschlendert, geht ihm das Herz auf. Kauf, 75 Jahre alt, einst Turner, Berufsschullehrer und ein Urgestein