Maxim Sedelnikov nähert sich bei WR Speyer Schlag um Schlag Verbandsliganiveau an. Was Trainer Roger Langknecht von ihm hält und umgekehrt. Schwester Julia gehört auch zum Club. So läuft das mit der Nominierung für die Spiele.

Maxim Sedelnikov greift zum Rackett, seit er sich erinnern kann. Sein tennisbegeisterter Vater Victor nahm den heute 18-jährigen schon mit auf den Court, als er gerade mal zwei Jahre alt