Am Freitag, 7. Oktober, lädt die Stadtverwaltung alle Interessierten zum sechsten Speyerer Abendbummel ein. Das von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung Messen, Märkte und Veranstaltung organisierte Format soll laut Mitteilung der Stadt dieses Mal in der Innenstadt stattfinden. Teilnehmende erhalten demnach „die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen vieler interessanter Ladengeschäfte zu werfen.“ Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) werde die Teilnehmenden um 18 Uhr auf dem Geschirrplätzel begrüßen und anschließend mit ihnen die beteiligten Geschäfte besuchen. Dabei sollen auch Hintergrundinformationen vermittelt werden. Um welche Geschäfte es sich handelt, sei derzeit noch geheim. Interessierte können sich ab sofort verbindlich zu einer Teilnahme anmelden. Dazu muss eine E-Mail unter Angabe von Namen, Anschrift und Telefonnummer an heidi.jester@stadt-speyer.de geschickt werden. Die Eintrittskarten werden mit der Post versandt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze sind allerdings begrenzt.