Verletzungen an der Hüfte zog sich eine sechsjährige Radfahrerin zu, die am Mittwoch gegen 18.50 Uhr in der Wormser Straße auf dem Gehweg mit einem entgegenkommenden E-Scooter zusammengestoßen war. Auf dem fuhren ein 14- und ein Zwölfjähriger gemeinsam in Fahrtrichtung Maximilianstraße auf dem linken Gehweg. Die Sechsjährige fuhr dort hinter ihrem Vater entgegen der Einbahnstraße. Während der Vater nach links auf die Straße ausweichen konnte, schaffte das seine Tochter laut Polizei nicht mehr, wodurch sie stürzte und vom Rettungsdienst versorgt wurde. Sachschaden entstand nicht.