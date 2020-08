Einiges an Ermittlungsarbeit wartet auf die Polizeiinspektion Speyer zu einer Schlägerei am Samstagabend auf der Skateranlage im Birkenweg, wie Dienstgruppenleiter Michael Elfner auf Anfrage sagt. Der Einsatz ab 22.50 Uhr läuft laut Polizeibericht unter „Körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten“. An dem Abend habe es auf der Anlage zunächst wechselseitige verbale Provokationen zwischen zwei Gruppen junger Männer gegeben – eine aus der Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der nahen Kaserne, die zweite aus anderen Bereichen von Speyer-Nord. Daraus habe sich die Schlägerei entwickelt, nach der sechs Verletzte zu bilanzieren seien. Diese sechs Männer seien durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert worden, allen anderen Anwesenden seien Platzverweise erteilt worden. Die Lage am weiteren Abend sei ruhig geblieben. Die Summe der Beteiligten ist laut Polizei unklar. Die Beamten haben die Personalien der sechs Verletzten und zweiter weiterer Personen erfasst. Alle sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. Ab Montag werde unter Beteiligung der Ermittlungsgruppe Migration weiterermittelt. Von wem die Aggression ausgegangen ist, ist laut Polizei nicht bekannt. „Alle waren aggressiv“, so Elfner. Zu den Verletzungsbildern der sechs Verletzten gehörten Kopfverletzungen (Nase, Kiefer, Stirn, Zähne, Platzwunde, Bluterguss) sowie in einem Fall eine Stichverletzung. „Sie wurde aber nach jetzigem Erkenntnisstand nicht absichtlich zugefügt und ist auch nicht dramatisch“, so Elfner. Die Beteiligten erwarten nun Strafverfahren.