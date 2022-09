Wenn am Freitagabend und Samstag nach drei Jahren Pause wieder das Altstadtfest stattfindet, gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Die Polizei hat am Dienstag Details zu ihrem Einsatz von Videotechnik vorgestellt. So kämen festinstallierte Kameras wie bereits im Jahr 2019 im Bereich des Domvorplatzes, des Holzmarkts, des Fischmarkts und der Tränkgasse sowie an den Einmündungen Hasenpfuhlstraße/Sonnenbrücke und Hasenpfuhlstraße/Mittelsteg zum Einsatz. Anlass für diese Art der Überwachung seien der zu erwartende hohe Besucherzustrom sowie der Zuschnitt des Festgeländes. Vor Ort würden Hinweisschilder aufgestellt und auf die Datenschutzbestimmungen des Landes verwiesen. Sie sind im Netz unter www.polizei.rlp.de/de/Service/datenschutzinformationen zu finden.

Wie bei allen größeren Festen in Speyer erlässt die Stadt auch wieder eine Allgemeinverfügung, die einen Verbotsbereich für branntweinhaltige Getränke und alkoholische Mixgetränke definiert, um das Problem des „Rucksacksaufens“ einzudämmen. Es dürfen außerdem keine Glasflaschen mitgeführt werden. Das Verbot gilt von Freitag, 14 Uhr, bis Sonntag, 6 Uhr, in einem Bereich zwischen B39, Rhein, Eselsdamm und Herdstraße. Neu im Sicherheitskonzept für das Fest sind unter anderem die provisorisch erhöhte Brüstung für die Sonnenbrücke und „Löschinseln“ der Feuerwehr. Mit Bezug auf die Löschinseln stellt die Stadtverwaltung klar, dass diese nicht mit Verbands- und Arztkoffern ausgestattet seien. Sie habe dazu am Montag falsch informiert.