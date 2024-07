Eine Benefizaktion für das Dudenhofener Kinderhospiz Sterntaler starten sechs Clowns am Samstag, 6. Juli, in Speyer. Sie treten von 14.30 bis 16 Uhr auf dem Geschirrplätzel auf, wie Teilnehmerin Ingrid Elgert mitteilt. Motto des Treffens: „Clowns suchen Publikum – Publikum sucht Clowns“. Elgert: „Menschen, die vorbeikommen, wollen wir ein wenig Leichtigkeit des Clown-Lebens vermitteln, denn als Clown lebt es sich einfach glücklicher.“ Wenn Zuschauer spenden möchten, können sie dies laut Ankündigung in eine Spendenbox zu Gunsten des Kinderhospizes Sterntaler tun.