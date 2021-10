Von den rund 200 Bushaltestellen in Speyer sind noch nicht allzu viele barrierefrei ausgebaut. Für Nachbesserungen an sechs Ein- und Ausstiegen hat am Freitag Umweltministerin Anne Spiegel (Grüne) der Stadt einen Förderbescheid über knapp 300.000 Euro übergeben. Die Übergabe fand an der Haltestelle Eichenweg in Speyer-Nord statt. „Ein barrierefreier ÖPNV ist ein ganz wichtiger Baustein, um allen Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Deswegen begrüße ich die geplanten Baumaßnahmen sehr“, sagte Spiegel.

Die Maßnahmen waren 2020 beschlossen worden: Zum Paket gehörten damals neben dem Eichenweg die Haltestellen Buchenweg in der Waldseer Straße, Diakonissenkrankenhaus und Stadthalle, die beiden Letztgenannten jeweils auf beiden Fahrbahnseiten. Damals war von 85 Prozent Förderanteil gesprochen worden. Die Stadt will zehn bis zwölf Haltestellen pro Jahr entsprechend ausbauen. „Nach derzeitigem Stand werden die sechs bewilligten Bushaltestellen noch in diesem Jahr in einem Gesamtpaket ausgeschrieben“, teilt Sprecherin Annika Siebert auf Anfrage mit. Der Baubeginn sei für Anfang nächsten Jahres vorgesehen, aber für die einzelnen Stationen noch nicht im Detail terminiert.