Rätselraten zur Zukunft des Speyerer Großaquariums Sealife: Es ist seit Anfang April nicht mehr geöffnet, obwohl für diesen Monat „Piraten-Themenwochen“ angekündigt waren. „Wir haben aus operativen Gründen vorübergehend geschlossen und werden bald wieder für euch da sein“, so die Erklärung in den Internetangeboten der beliebten Freizeitattraktion. Eine RHEINPFALZ-Anfrage, was mit dieser Begründung gemeint sei und wie es weitergeht, ist über die Ostertage nicht beantwortet worden. Wer Tickets reserviert habe, könne „diese kostenfrei über unser Buchungsportal umbuchen, sobald wir wieder geöffnet haben“, heißt es im Netz.

Wer die telefonische Auskunft des Unternehmens anruft, wird informiert, dass im April keine Öffnung mehr geplant sei. Zeitfenster für den Sealife-Besuch werden ab 1. Mai wieder vergeben. Bei Sealife sei „einiges im Fluss“, so die Auskunft. Auch Konstanz als weiterer von sieben Standorten in Deutschland sei derzeit geschlossen. Hier wird als Grund ein Umbau genannt. In Königswinter bei Bonn ist das Sealife Ende 2022 nach 17 Jahren dauerhaft aufgegeben worden. Dort war als Begründung angeführt worden, dass die anstehenden Sanierungen wegen gesunkener Besucherzahlen nicht finanzierbar seien.

Der Speyerer Standort ist zwei Jahre älter als der in Königswinter. Hier war gegenüber der RHEINPFALZ im Dezember von Sanierungsbedarf und einigen Plänen für das Jubiläumsjahr berichtet worden. Zudem sollte im Frühjahr der Parkplatz am Hafenbecken neugestaltet werden. Center-Leiterin Christine Leingang hatte von 36 Mitarbeitern und wieder auf dem Niveau von 2019 angekommenen Besucherzahlen nach einer „Corona-Delle“ gesprochen. Das Speyerer Sealife mit 2500 Tieren aus 180 Arten wird von einer Hamburger GmbH unter dem Dach des britischen Merlin-Konzerns verantwortet.