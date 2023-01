Die Inventur im Sealife Speyer hat eine beeindruckende Zahl ergeben: 2349 Tiere leben in rund 500.000 Litern Wasser in 40 Becken des Großaquariums.

Wenn Besuchern in den vergangenen Tagen neben Mitarbeitern auch junge Gäste aufgefallen sind, die hochkonzentriert vor den Becken standen, dann bewunderten diese vermutlich nicht die Schönheit der Tiere, sondern sie verwandelten eher die Vielfalt der Flossenträger und Amphibien in Ziffernfolgen.

„Die Inventur stellt uns jedes Jahr erneut vor große Herausforderungen. Zwar erkennen wir natürlich die großen Bewohner auf Anhieb, aber so ein Rotfedernschwarm macht uns die Arbeit nicht gerade leicht“, wird Arndt Hadamek, Biologe im Sealife Speyer, in einer Mitteilung zitiert. Zwei Jahre war das Team wegen der Corona-Beschränkungen bei der Inventur auf sich allein gestellt. Doch Anfang des Jahres habe es wieder tatkräftige Unterstützung durch Helfer der Siedlungsrealschule plus gegeben.

Ausgestattet mit Zählzettel und Stift konnten zehn Schülerinnen und Schüler ihre Geduld und ihren akribischen Blick beweisen und so dem Aquaristik-Team eine große Hilfe sein. Vor allem das Zählen der Fischschwärme in den Süßwasserbecken habe sich als knifflige Angelegenheit dargestellt, denn kaum eines der Tiere hielt einmal inne. „Oft fotografieren wir große Schwärme ab und zählen dann ganz in Ruhe die Fische“, verrät Hadamek den Trick der Profis.

Einsatz für den Artenschutz

Nach Auswertung aller Zählzettel und Fotos steht das Ergebnis mit 2349 Tieren nun fest. Außer auf 48 Haie, elf Rochen und acht Muränen, sei man beim Sealife besonders stolz auf den neusten Zugang: Denn im Dezember seien fünf Titicaca-Riesenfrösche eingezogen. Sie sind die größten nur im Wasser lebenden Frösche weltweit. Die in freier Wildbahn nur im Titicacasee vorkommenden Riesenfrösche sind durch Umweltverschmutzung vom Aussterben bedroht. Das Sealife setzt sich in einem Artenschutzprojekt für sie ein. Weitere Projekte, wie die Wiederansiedlung der Feuersalamander und der Kammmolche, seien für dieses Frühjahr geplant.