Ab 1. April wird das Thema Haie noch mehr in den Fokus gerückt: Rund vier Wochen lang können sich kleine und große Besucher im Sealife auf eine Entdeckungstour rund um die starken Helden der Meere begeben. Die Mission: knallbunte, gut versteckte Hai-Zähne aufspüren. Wie groß ist eigentlich ein Megalodon-Zahn? Was ist ein Revolvergebiss? Wo hat sich der Zahn des Schwarzspitzen-Riffhais versteckt? Wo ist der Zahn des Weißspitzen-Riffhais zu finden? Und in welchem Becken verbirgt sich der Zahn des Weißen Hais? Bei den Themenwochen „Hai-Live“ gilt es das herauszufinden. Viele Mitmach-Aktionen sind angekündigt, bei denen es viel über Haie zu lernen gibt. Wer die Hai-Zähne in fünf der insgesamt 40 Becken findet, wird am Ende mit einer kleinen Überraschung belohnt. „Wir freuen uns, dass wir unsere Besucher nach rund zwei Jahren Corona-Pause endlich wieder mit interaktiven Themenwochen überraschen dürfen“, sagt Christine Leingang, General Managerin des Sealife Speyer.