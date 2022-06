Eine positive Bilanz seiner Beteiligung am „Global Beach Clean“ vorige Woche zieht das Speyerer Sealife. Wie berichtet, hatten dabei erstmals zehn Taucher Unrat aus dem Speyerer Hafenbecken geholt. Darunter war ein schon mit Muscheln bewachsener Motorroller, dessen Besitzer nun die Polizei sucht – bislang erfolglos. „Wir wollen nächstes Jahr wieder mitmachen“, so Sealife-Generalmanagerin Christine Leingang. Auch dann sollten in Ergänzung zu den Fußtruppen entlang des Rheins erneut Taucher dabei sein. Für sie sei wiederum das Hafenbecken oder auch ein See als Einsatzort denkbar. Die Funde hat das Sealife laut Leingang auf eigene Kosten über einen Containerdienst entsorgt.