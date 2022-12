Einer auf dauernden Publikumsverkehr angewiesenen Einrichtung wie dem Speyerer Großaquarium Sealife haben die Corona-Beschränkungen stark zugesetzt. Leiterin Christine Leingang blickt dennoch optimistisch in die Zukunft. Das Jubiläumsjahr 2023 soll zu einem Meilenstein in der Entwicklung des Sealife werden.

„Sehr erfreulich“, findet Leiterin Christine Leingang die Entwicklung im Sealife seit dem Ende der pandemiebedingten Einschränkungen: Die Besucherzahlen seien wieder auf dem Niveau von 2019: „Ich bin sehr glücklich. Das habe ich nicht erwartet.“ Allerdings wünscht sich Leingang mehr Mitarbeiter für das Restaurant und für die Betreuung der Besucher, denn der Personalstamm umfasse derzeit nur 36 Köpfe. „Es waren schon mal 50, allerdings nicht alle in Vollzeit.“ Mehr Mitarbeiter garantierten eine bessere Betreuung der Besucher, betont sie.

Nächstes Jahr kommen Kosten auf das Sealife zu, das von einer Hamburger GmbH unter dem Dach des britischen Merlin-Konzerns verantwortet wird: Es gilt, das 20-jährige Bestehen am Speyerer Hafenbecken zu feiern. „Es gibt jeden Monat kleine Überraschungen zum Thema Jubiläum“, berichtet Leingang. Im Frühling in der Nähe der Osterferien soll es zum Beispiel ein „Piratenevent“ geben. Der Sommer werde Schildkröten-Zeit sein – angelehnt an die Grüne Meeresschildkröte Marty als größter Bewohner und die Europäischen Sumpfschildkröten (Emys), die sich im Sealife in der Aufzucht befinden.

Einsatz für bedrohte Arten

Die Emys waren einst die einzigen heimischen Sumpfschildkröten und stehen heute auf der Roten Liste bedrohter Arten. Im 16. Jahrhundert hätten Mönche angefangen, sie als Fastenspeise zu essen, erklärt Entertainment Supervisor Britta Remle den Rückgang. Sie wurden dann aus dem Rhein gefischt und auf Fischmärkten verkauft. Anstatt sie zu schützen, als die Anzahl der Tiere zurückging, verkaufte man sie als Delikatessen. Jetzt wildert sie das Sealife wieder aus.

Artenschutz wird in der Einrichtung großgeschrieben. Aktuell bewohnen rund 2500 Tiere die Becken und Aquarien. Neben Fischen gibt es viele Amphibien, wie den Pátzcuaro-Querzahnmolch aus Mexiko, der nur dort vorkommt und eigentlich schon ausgestorben ist. Sein Überleben habe er Nonnen zu verdanken, die ihn zur Hustensaft-Herstellung brauchten, so Remle. Titicaca-Riesenfrösche seien neu in Speyer, ergänzt Leingang. Außerdem habe man ein weiteres Artenschutzbecken eingerichtet: Gelbbauchunken, Kammmolche und Feuersalamander sollen wiederangesiedelt werden. Der Lebensraum dieser Arten schwinde unter anderem durch Bebauung. Außerdem kämpften die Amphibien mit ihrer eigenen Pandemie, einer Pilzinfektion, die die Arten gefährde. Dies werde auch Schülern vermittelt, die das Sealife in seine Artenschutz-Aktionen einbindet.

Umbauten stehen an

Ein anderes Projekt 2023 ist baulicher Natur: Der Parkplatz vor dem Sealife soll bis Ostern neugestaltet werden. Innen stehen Sanierungen an, um das Gebäude instandzuhalten. Die Beleuchtung soll auf LED umgestellt werden, was eine fünfstellige Investition mit sich bringe, sagt Leingang. „Leider müssen wir dann die Preise für die Besucher etwas anheben, weil das anders nicht zu bewerkstelligen ist“, betont sie. Energiesparen müsse das Sealife auch, aber nicht so, dass die Tiere darunter leiden.