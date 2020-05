Das Speyerer Großaquarium Sealife Centre darf am Mittwoch, 27. Mai, wieder seine Pforten für Besucher öffnen. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Bisher war das Sealife davon ausgegangen, dies erst am 10. Juni wieder zu dürfen. Das wäre eine Benachteiligung gegenüber vergleichbaren Einrichtungen in anderen Bundesländern, aber auch gegenüber dem Wüstenzoo Reptilium in Landau gewesen, so Leiterin Christine Leingang. Am Freitag informierte die Stadt über eine neue Einordnung: Sie habe sich mit dem Mainzer Gesundheitsministerium in Verbindung gesetzt, und es sei entschieden worden, das Sealife als Zoo mit Ozeanarien, Terrarien und Aquarien zu werten und mit Museen gleichzusetzen. Somit könne es am Mittwoch unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen sowie mit Steuerung des Zutritts nach mehr als zwei Monaten wieder öffnen.