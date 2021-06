Das Sealife-Großaquarium am Hafenbecken empfängt ab Freitag, 11. Juni, wieder Besucher. Sie müssen ihre Tickets vorab online buchen unter visitsealife.com/speyer/, so eine Sprecherin auf Anfrage. Der Zugang sei beschränkt: Alle zehn Minuten würden bis zu 17 Personen für einen einstündigen Rundgang eingelassen. Die Bezahlung erfolge bargeldlos. Die Tiere in den Sealife-Aquarien seien im Lockdown seit November durchgängig betreut gewesen, das Personal nach und nach zurückgekehrt, schildert die Sprecherin die Vorbereitungen.