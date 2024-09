Mit Begeisterung und tatkräftiger Unterstützung von Schülern der Siedlungsschule Speyer hat das Sea Life Speyer die Eröffnung seines neuen Entdeckerbeckens gefeiert. Ein Anfassbecken, in dem Besucher Seesterne und Seeigel hautnah erleben und sich von Putzergarnelen die Hände säubern lassen können.

Die Schüler der Siedlungsschule hatten die Aufgabe, die Meeresbewohner erstmals in das neue Becken zu setzen. Diese Erfahrung ermöglichte es den jungen Helfern, einen Einblick in die faszinierende Tierwelt zu erhalten und tatkräftig bei der spannenden Arbeit der Aquaristen mitzuwirken. „Es war unglaublich spannend, die Tiere in das Becken zu setzen. Ich konnte so viel über die Seesterne lernen“, beschreibt Melina, Schülerin der Siedlungsschule, ihre Eindrücke.

Christine Leingang, General Managerin des Sea Life Speyer, freut sich über die Unterstützung. „Begeisterung und Engagement der Kinder sind inspirierend und zeigen, wie wichtig es ist, junge Menschen für die Meeresumwelt und deren Bewohner zu sensibilisieren. Das Entdeckerbecken bietet eine wunderbare Gelegenheit hierzu.“ Nach intensiven Umbauarbeiten ist das Entdeckerbecken ab sofort für alle Besucher geöffnet und bietet die Möglichkeit, die faszinierenden Meeresbewohner interaktiv zu erleben. Das Anfassbecken ist so gestaltet, dass es sowohl für Kinder als auch für Erwachsene sicher und zugänglich ist. Geschulte Mitarbeiter sind laut einer Mitteilung von Sea Life stets vor Ort, um den Besuchern Wissenswertes über die Tiere zu vermitteln.