Einen E-Scooter ohne Versicherungsschutz und ein Auto, an dem ohne Genehmigung herumgebastelt wurde, hat die Polizei am frühen Montagmorgen aus dem Verkehr gezogen. Ein 16-Jährige war um 2.55 Uhr in der Christian-Dathan-Straße auf seinem unbeleuchteten E-Scooter unterwegs. Eine Kontrolle ergab laut Polizei, dass kein gültiger Versicherungsschutz für das Gefährt bestand. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. An einem Auto, das in der Kurt-Schumacher-Straße kontrolliert wurde, bemerkten die Polizisten nachträglich eingebaute Distanzscheiben, Sonderräder und LED-Leuchten. Der 51-jährige Fahrer konnte keine Unterlagen für die Veränderungen vorlegen, weshalb die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erloschen ist. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.