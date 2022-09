Einmal im Jahr verwandelt sich das Technik-Museum Speyer in ein Mekka für Anhänger von Star Wars, Star Trek und Co. Das „Science Fiction Treffen“ findet an diesem Wochenende, 24. und 25. September, statt. Vor der zweijährigen Corona-Pause sei es zusammen mit dem Brazzeltag die jeweils mit Abstand besucherstärkste Veranstaltung im Museum gewesen, so Sprecherin Corinna Siegenthaler. Rund 14.000 Besucher seien 2019 gekommen. Solche Rekorde würden diesmal nicht erwartet.

Aus dem bisherigen Vorverkauf könnten keine großen Rückschlüsse gezogen werden, denn die allermeisten Karten würden erfahrungsgemäß an der Tageskarte gelöst, so Siegenthaler: „Im Kostüm gibt es Rabatt.“ Das Programm geht über die Cosplay-Wochenenden der beiden Vorjahre hinaus, mit denen versucht worden war, trotz der Corona-Auflagen ein Angebot für Science-Fiction-Fans zu machen. Zu Kostümgruppen, Infoständen und Modellbau-Angeboten kommen Vorführungen und Vorträge.

Als offizieller Partner unterstützen Mitglieder der Star-Wars-Kostümgruppe „German Garrison“ das Treffen. Die Kostümträger der „dunklen Seite der Macht“ begrüßen die Besucher schon an der Einfahrt. Die Vorträge und Lichtschwert-Präsentationen sind jeweils im Forum-Kino angesetzt. Sitzplatzreservierungen dafür sind laut Museum an der Kasse möglich. Die Veranstaltung findet innerhalb der regulären Öffnungszeiten von 9 bis 19 Uhr statt und ist im Eintrittspreis des Museums inbegriffen. Nähere Informationen gibt es unter technik-museum.de/scifi.