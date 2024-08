Das Technik-Museum lädt Science-Fiction-Fans am Wochenende, 28. und 29. September, zu einem Treffen ein. Nach dem Besucherrekord im vergangenen Jahr wird die Veranstaltungsfläche laut Informationen des Veranstalters vergrößert, um mehr Platz für alle Aussteller, Händler und die Programmpunkte zu schaffen. Zum Programm gehören neben der Opening Show und einer Parade unter anderem ein Cosplay Contest, eine Lichtschwertshow und der Star Wars Fanfilm „Wingman an x-wing Story“. Das Science-Fiction-Treffen im Technik-Museum soll ein Erlebnis für die ganze Familie werden. An beiden Veranstaltungstagen sollen den Besuchern viele Möglichkeiten geboten werden, die Science-Fiction-Welt zu erleben. Mitmachaktionen und kreative Bastelstationen laden dazu ein, aktiv zu werden. Für bleibende Erinnerungen sorgen die Fotopoints und Exponate im Museum, an denen sich Besucher mit den Cosplayern fotografieren lassen können. Zusätzlich gibt es Verlosungen an Charity-Ständen. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich. Weitere Informationen unter www.technikmuseum.de.