Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Wassersportverein (WSV) Speyer gehört zu den 15 besten Vereinen in Deutschland im Masters-Bereich. Den Erfolg kann den Aktiven keiner mehr nehmen. Darauf aufbauen können sie am Wochenende beim Endkampf in Baunatal. Die Jugend startet in Pirmasens.

Wenn die Domstädter am Sonntag in der Nähe von Kassel zum Bundesentscheid beim 25. Deutschen Mannschaftswettbewerb an den Start gehen, peilen sie nicht zwangsläufig den Titel an. „Die