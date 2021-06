Zoe Vogelmann, beim WSV Speyer groß geworden, ist bei der deutschen Meisterschaft in Berlin hauchdünn an ihrem zweiten Titel vorbeigeschrammt. Über 200 Meter Lagen fehlten dem Nachwuchsstar des SV Nikar Heidelberg am Ende in 2:13,05 Minuten sechs Hundertstelsekunden auf Titelträgerin Kathrin Demler aus Essen.mer