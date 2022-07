Der WSV Speyer ist so erfolgreich wie noch nie von deutschen Freiwasser-Meisterschaften zurückgekehrt. Im See bei Großkrotzenburg siegte Karsten Dellbrügge (Altersklasse 60) am Samstag über 2,5 Kilometer in 33:32,39 Minuten und schaffte am Sonntag das Double über fünf km in 1:11,13 Stunden.

Er gewann jeweils souverän vor Alexander Middendorf vom Hannoverschen SV und Uwe Seeberger von Poseidon Berlin. Johanna Sievers (AK 40) schwamm in einer starken Gruppe im Mittelfeld ihres Laufes und sicherte sich so nach 2,5 km im Zielsprint ganz knapp den vierten Platz in 38:25,83 min.

Zur Europameisterschaft

Vor ihr lagen nur Schwimmerinnen aus den Hochburgen Bonn, Eschborn und Offenbach. Ebenfalls Rang vier erreichte Birgit Emming (AK 55) über 2,5 km in 40:46,00, allerdings völlig überraschend. „Ich glaube, es war noch nie jemand so glücklich über einen vierten Platz“, sagte sie. Dellbrügge und Emming starten nun bei der Masters-Europameisterschaft im August in Rom.