Karsten Dellbrügge vom WSV Speyer hat bei der Masterseuropameisterschaft im Foro Olimpico von Rom seine nächste Goldmedaille gewonnen. In der Altersklasse 60 setzte er sich über 200 Meter Freistil mit Anders Haglund (Schweden), Juri Logvin (Finnland) und seinem Landsmann Ralph Recke ab.

Starke Schlussspurts

Im Schlussspurt siegte Dellbrügge (2:13,80 Minuten) vor Haglund (2:14,69) und Logvin (2:15,23). Die Speyererin Birgit Emming sprang ins Becken des Unipol Bluestadium Pietralata. Im schnellsten Lauf der AK 55 über 200 m Freistil bekam sie es mit starker Konkurrenz aus Deutschland zu tun.

In einem couragierten Rennen lag Emming auf der Außenbahn lange auf Position fünf eine Körperlänge hinter Petra Steinberg, zog aber im Schlussspurt an ihr vorbei und belegte in 2:45,83 min mit 1,16 Sekunden Vorsprung einen nie erwarteten vierten Platz.