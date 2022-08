Karsten Dellbrügge vom WSV Speyer ist Masterseuropameister. Bei den Titelkämpfen in Rom gewann er am Sonntag über 800 Meter Freistil der Altersklasse 60 – und das trotz eines in der Nähe aufziehenden Gewitters. Dellbrügge gewann ungefährdet in 9:44,75.

Seinen ärgsten Konkurrenten auf der Nebenbahn, Anders Haglund aus Schweden, distanzierte er von Beginn an deutlich (10:04,98). Platz drei ging an den Niederländer Jan Brinkmann in 10:15,64.

Wohl nur die drei Kilometer im Freiwasser am Freitag verhinderten den Europarekord (9:39,2) des Speyerers. Am Montag starten Dellbrügge und Birgit Emming vom WSV über 400 m.