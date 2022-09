Zoe Vogelmann, Mitglied der deutschen Schwimm-Nationalmannschaft und zuletzt bei der Europameisterschaft in Rom im Wasser, ist der Stargast beim Wettkampf Start in den Herbst am Sonntag, 25. September. Zudem begrüßt der ausrichtende WSV Speyer ihre Schwester Joelle, ebenfalls von Nikar Heidelberg, im Bademaxx.

Die beiden wuchsen im WSV auf und kündigten sich für den Nachmittag an, wenn die 2008 und später Geborenen starten. Los geht’s um 9 Uhr mit den Jahrgängen 2009 bis 2015. Auf dem Programm stehen alle 100-Meter-Strecken, für die Älteren auch 200 m Brust.