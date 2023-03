Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einem Vespergottesdienst und einem Umtrunk ist am Mittwoch das neue Schwesternwohnheim St. Maria im Institut St. Dominikus eingeweiht worden. Die Bewohnerinnen haben viel Hoffnung in den Ort, an dem sie bis zuletzt bleiben werden.

Schwestern mit Sektgläsern in den Händen sieht man nicht allzu oft in Speyer: Die offizielle Einweihung des neuen Schwesternwohnheims St. Maria im Institut St. Dominikus in der Domstadt war jedoch ein solcher