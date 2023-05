Schwester Elfriede Brassat, frühere Oberin der Diakonissen Speyer, feiert heute ihren 90. Geburtstag.

„Schwester Elfriede ist bis zum heutigen Tag ihrem Umfeld eine wichtige Ratgeberin und mentale Stütze, der ruhende Pol im Speyerer Mutterhaus“, betont Schwester Isabelle Wien, Vorstandsvorsitzende und Oberin der Diakonissen. Elfriede Brassat war ihre Vorgängerin. Wien spricht von der Jubilarin als „Brücken-Mensch“ und erinnert an die Zusammenführung der Diakonissen-Mutterhäuser in Speyer und Mannheim, die sie „pragmatisch und zupackend“ mitgestaltet habe.

Geboren 1933 in Tilsit (Ostpreußen), floh Elfriede Brassat als Elfjährige mit ihrer Mutter und zwei Schwestern zunächst nach Schleswig-Holstein, bevor sie 1951 in die Pfalz kam. Sie absolvierte in Speyer ihre Ausbildung als Krankenschwester, sattelte ein Studium darauf und wurde 1965 als Diakonisse eingesegnet. Ab 1971 lehrte sie an der Pflegeschule in Speyer. 1972 wurde sie Pflegedienstleiterin im Krankenhaus. „In der Schule wie in der Klinik wurde sie als streng, aber gerecht wahrgenommen und wertgeschätzt“, so der Träger. Sie habe Generationen von Schülern begleitet.

Ab 1997 Oberin

Als sie 1997 die Nachfolge von Ilse Wendel als Oberin antrat, ging es bei den Diakonissen Schlag auf Schlag. In der Liste stehen der Umbau des Mutterhauses, die Übernahme des städtischen Seniorenzentrums Bürgerhospital, die Fusion des Diakonissen- mit dem Stiftungskrankenhaus, die Gründung der Service Gesellschaft der Diakonissen und auch der Maudacher Werkstatt. Dass die Gemeinschaft sich stark wandelte und 2017 die „Diakonissen neuer Form“ einführte, habe sie „entscheidend unterstützt und begleitet“, betont Wien. Brassat sei „klar, bodenständig und in keiner Weise bereit, sich verbiegen zu lassen“.

Schwester Elfriede, die zeitlebens „die hohe Kultur des Helfens“ gelebt habe, werde nun im Speyerer Mutterhaus selbst umsorgt und begleitet. Die Dankandacht aus Anlass des Ehrentags am Donnerstag in der Mutterhauskapelle war vorab schon „ausgebucht“: Familie, Weggefährten und Freunde haben sich angemeldet.