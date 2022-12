Andreas Weber hat in Ludwigshafen-Maudach gelebt, war in Neuhofen sportlich aktiv und führt jetzt als Speyerer seinen schwersten Kampf: Sein Blutkrebs hat sich so sehr verschlechtert, dass er dringend auf eine Stammzellspende angewiesen ist. Wie fast jeder helfen kann, lesen Sie hier.

Eigentlich darf der holprige Wirtschaftsweg am Ortsrand von Ruchheim nur von landwirtschaftlichem Verkehr genutzt werden. Warum längst nicht nur zu Zeiten der Aussaat und Ernte in schöner Regelmäßigkeit Dreck und Schlamm auf den Terrassen und an den Hauswänden der Anwohner landen lesen Sie hier.

Immer wieder haben in Frankenthal Eltern, deren Kinder an der Grundschule Eppstein-Flomersheim für die außerschulische Betreuung angemeldet sind, nach einem Mittagessen für ihre Kinder gefragt. Doch bisher mussten sie ein Pausenbrot einpacken. Seit November bekommen sie mittags etwas Warmes. Noch an einer weiteren Grundschule ohne Ganztagsangebot soll es das im kommenden Jahr geben. Warum es für die Stadt nicht einfach ist, der großen Nachfrage nachzukommen, lesen Sie hier.

Im Rhein-Pfalz-Kreis hatten die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Rheinauen am Samstagabend einen großen Einsatz zu bestehen: Warum ein Einfamilienhaus in Waldsee nach einem Brand nicht mehr bewohnbar ist, lesen Sie hier.

Bitter-süßes Jubiläum: Anfang Januar eröffnet die Mannheimer Vesperkirche zum 25. Mal ihre Pforten. Neben einer warmen Mahlzeit gibt es für Bedürftige auch ein offenes Ohr. Warum Stadtdekan Ralph Hartmann von der Hilfsaktion Wunder erwartet, lesen Sie hier.