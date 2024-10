Spektakulärer Unfall am Dienstagnachmittag in der Josef-Schmitt-Straße in Speyer-West: Ein beteiligtes Auto ist auf dem Dach gelandet und eine Person verletzt worden.

Der Verletzte war der Unfallverursacher: Der 52-Jährige aus Speyer fuhr mit seinem Wagen laut Polizei um 15.09 Uhr in der Josef-Schmitt-Straße mit überhöhter Geschwindigkeit auf die Kreuzung mit der Gerhart-Hauptmann-Straße zu. Dort nahm er einem anderen Kleinwagen die Vorfahrt und erwischte ihn so unglücklich, dass sein eigener Wagen umkippte. Er kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer wurde als einziger Beteiligter des Unfalls verletzt, nach ersten Einschätzungen eher leicht mit einer Platzwunde. Er sei sicherheitshalber ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Der Unfall ereignete sich an einer Rechts-vor-links-Kreuzung in einer Tempo-30-Zone. Die Straße ist dort auch wegen parkender Autos am Rand eher unübersichtlich und führt nahe an mehreren Schulen und an einer Kindertagesstätte vorbei. Zum Einsatz kamen nach dem Zusammenstoß neben der Polizei auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr. Die Reinigung der Straße und das Abschleppen des Fahrzeugs erforderten zeitweise Umleitungen im Burgfeld. Den Sachschaden schätzten die Beamten am Dienstagnachmittag auf 10.000 Euro.