Als schweren Straßenraub wertet die Polizei einen Vorfall am Samstag, 17 Uhr, in der Maximilianstraße. In der zu dieser Zeit gut besuchten Fußgängerzone hätten drei unbekannte Männer einen 23-Jährigen, der sich hingesetzt hatte, in die Kleine Sämergasse gedrängt, ihn mit Pfefferspray besprüht und gemeinsam verprügelt. „Im Anschluss entwendeten sie dessen Mobiltelefon sowie die Geldbörse“, berichten die Beamten. Die Täter seien in Richtung Kutschergasse/ Maximilianstraße geflüchtet. Nun werden Zeugen gesucht. Sie können sich unter Telefon 06232 1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de melden.