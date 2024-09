Als schweren Raub und Körperverletzung werten Polizei und Staatsanwaltschaft einen Vorfall am Mittwoch, 19 Uhr, in Speyer-Nord. Drei Männer hätten vor einem Discounter im Weißdornweg einen 29-jährigen Speyer angegriffen und unter anderem mit einer Glasflasche und einem Gürtel geschlagen. Vor ihrer Flucht hätten sie das Mobiltelefon des Mannes und 25 bis 50 Euro Bargeld gestohlen. Das Opfer sei mit leichten Verletzungen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht worden.

Es kam zu einer Fahndung im Umfeld des Tatorts, bei der Polizisten der Mitteilung vom Freitag zufolge die 23, 27 und 30 Jahre alten Verdächtigen fassten. Das gestohlene Telefon und 25 Euro seien bei ihnen sichergestellt worden. Am Donnerstag seien Untersuchungshaftbefehle gegen die drei Männer erlassen worden. Einer davon sei Bewohner der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA), die beiden anderen seien außerhalb Speyers gemeldet, so die Kripo.

Eine Auffälligkeit bestätigte die Polizei auf Anfrage: Das Opfer sei eineinhalb Stunden zuvor schon in der nahen Schifferstadter Straße aus einer Gruppe von sechs bis sieben Personen heraus geschlagen worden. Über diese Tat hatten die Ermittler am Donnerstag separat berichtet.