Einen tollen Erfolg hat das Team des Schwerd-Gymnasiums beim Robotik-Wettbewerb der Hopp-Foundation in der SAP-Arena in Mannheim erzielt. Nach dem Gruppensieg in der Vorrunde sicherten sich die „Schwerdfische“ (Tony Wang, Elias Hausch, Dariush Wienen, Eliana Himmighöfer und Lina Baccouche) auch im Finale den ersten Platz gegen 21 Konkurrenz-Mannschaften. Dabei galt es in der Finalrunde, innerhalb einer vorgegebenen Zeit so oft wie möglich mit den Robotern zwischen „Erde“ und „Mars“ hin- und herzupendeln. Schließlich musste der Roboter bei der Simulation eines „Raketenstarts“ einen Tischtennisball über eine schmale Rampe in möglichst große Höhe befördern. In beiden finalen Aufgaben hatte das Schwerd-Team die Nase letztlich vorn.