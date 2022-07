„Besonders leistungswillige und fähige junge Menschen“ will der Lions-Club Speyer mit seinem „Friedrich-Magnus-Schwerd-Preis“ ehren. Er hat auch bei der 23. Auflage wieder würdige Preisträgerinnen und -träger gefunden.

Um benachteiligte Jugendliche zu fördern, wird in Deutschland sehr viel getan – zu Recht, findet der Lions-Club Speyer nach eigener Mitteilung. Dennoch behält der Serviceclub bewusst eine andere Schülergruppe im Blick, die für die Zukunft der Gesellschaft eine große Bedeutung habe: besonders fähige und leistungswillige junge Menschen. Nach zwei Jahren coronabedingter Auswahl der Gewinner nur auf schriftlicher Basis war Koordinator Günter Kirchberg glücklich, die von den Schulen vorgeschlagenen Kandidaten aus der Oberstufe in Auswahlgesprächen kennenzulernen.

„Man muss diese besonderen jungen Leute erleben dürfen“, sagt Kirchberg. Unterstützt wurde er bei den Interviews von den Lions-Mitgliedern Hanno Gerwin, Kenan Deniz und Rolf Mattern. Den mit 500 Euro dotierten ersten Preis erhielten Sophia Fleck (Gymnasium am Kaiserdom) sowie Fabian Koch (Schwerd-Gymnasium). Sie bringen wie alle Geehrten beste schulische Leistungen in verschiedenen Bereichen mit sich. Bei Fleck kommen unter anderem Nachhilfe für Mitschüler und die Mitwirkung im Schulchor, als Bratschistin im Sinfonieorchester, in der Theater-AG, in der Flüchtlingshilfe bei Fridays for Future sowie beim Rudern hinzu. Bei Koch – „sehr gut“ in allen Fächern – sind es universitäre Herausforderungen und Hausaufgabenbetreuung.

In Sport und Kirche aktiv

Zweite Preise und 350 Euro gingen an Neele Levke Stelter vom Hans-Purrmann-Gymnasium und Tamina Knecht (Edith-Stein-Gymnasium). In Stelters Fall erwähnt der Lions-Club ihr Engagement in der kirchlichen Jugendarbeit und im Handball, auch als Trainerin. Knecht wirkt als Klassen- und Kurssprecherin, Nachhilfelehrerin, in der Umwelt-AG und bei der Jugendarbeit in der Kirchengemeinde.

Dritte Preise (200 Euro) gingen an Semih Türk (Johann-Joachim-Becher-Schule), Laura Heupel (Pfalz-Kolleg) und Lars Behr (Integrierte Gesamtschule). Kirchberg betonte, mit dem Preis sei die Aufforderung verknüpft, weiterhin Besonderes zu leisten und sich sozial aktiv einzubringen.