Die Mädchen aus dem Schwerd-Gymnasium Speyer haben erneut das Finale des Fritz-Walter-Cups erreicht (Montag, 18. März). Diesmal verloren sie aber das Endspiel des Regionalentscheids in der Barbarossastadt gegen das örtliche Heine-Gymnasium 0:2: „Der Gegner war besser“, sagte Trainer Florian Fischer im Gespräch mit unserer Zeitung.

Fischer begeistert

„Ich bin sehr, sehr zufrieden“, so Fischer: „Bis zum Finale haben wir gar nichts anbrennen lassen, sehr konzentriert angefangen.“ In der Vorrunde besiegte Speyer in der Neuauflage des 2023 verloren gegangenen Landesfinals das Schott-Gymnasium Mainz 3:1. Es folgten ein 4:0 über Ramstein und im Halbfinale das 4:0 gegen die Integrierte Gesamtschule Eisenberg.

Nun sinnen die Jahrgänge 2011 und jünger aus dem Schwerd auf doppelte Revanche am 18. März: gegen die Lauterer Eliteschule des Sports und endlich hinsichtlich des Landessiegs.