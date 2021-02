9000 Kilometer sind’s vom Speyerer Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium bis zu seiner Partnerschule im ostafrikanischen Ruanda. Und da Challenges in Corona-Zeiten en vogue sind, startet das Schwerd am Montag eine ebensolche. Lehrer Gerrit Jann hat am Donnerstagabend darüber informiert.

Einzelne Klassen und ein Lehrerteam streben an, die Strecke zurückzulegen, im Laufen oder per Rad. Die Kilometer rechnen die Organisatoren entsprechend um.