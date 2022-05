Sympathien beim Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz hat das Speyerer Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium gesammelt. Es war beim Landesfest gemeinsam mit einer Binger an einem Stand vertreten, der Hilfsprojekte für das afrikanische Partnerland Ruanda vorstellte. Der Leistungskurs Erdkunde aus der zwölften Jahrgangsstufe vertrat das Speyerer Gymnasium in der Landeshauptstadt, wie Lehrer Tom Kemmer berichtet. Unter anderem mit Spendensammlungen und einem „Tag für Afrika“ hat die Schulgemeinschaft Ruanda-Hilfe geleistet. Auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) kam an ihren Stand – wie andere Besucher erhielt sie ein von den Schülern geknüpftes Armband in den Landesfarben Ruandas. Die entsprechenden Aktionen am „Schwerd“ werden fortgesetzt: „Der nächste Tag für Afrika (Aktion Tagwerk) findet am 19. Juli statt“, kündigt Kemmer an.