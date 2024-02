Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2024 begann für das Speyerer Tierheim mit einem Schock. Anfang Januar tauchte plötzlich Argo im Mäuseweg auf. Der Kangal war schwer verletzt und ausgehungert. Was ihm geschehen ist, weiß niemand so genau. Bei all den offenen Fragen gibt es jedoch eine Vermutung.

Uwe Grimm ist ein bisschen sprachlos. „Das haben wir noch nicht erlebt“, sagt der Vorsitzende des Speyerer Tierschutzvereins. Das Jahr war erst wenige Tage alt, als plötzlich ein