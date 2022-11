Das Programm der diesjährigen Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an die Novemberpogrome von 1938 steht fest. Dies teilt der Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) als Veranstalter mit Unterstützung der Stadt mit. Die Teilnehmer treffen sich demnach am Mittwoch, 9. November, um 16.45 Uhr am St.-Georgs-Brunnen vor der Alten Münze. Um 17 Uhr setzt sich ein Schweigegang zum Gedenkstein in der Hellergasse in Bewegung. Das Mahnmal erinnert am Standort der früheren Synagoge an die vernichtete jüdische Gemeinde und ihre Opfer. Sabrina Albers (Bündnis für Demokratie und Zivilcourage Speyer) erinnert an die Schicksale jüdischer Familien aus Speyer. Axel Elfert vom DGB, Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sowie die evangelische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst als Hauptrednerin halten Ansprachen. Musikalisch umrahmt wird die bis circa 18.30 Uhr angesetzte Veranstaltung von Uli Valnion und den „Roten Raben“.

Die Novemberpogrome vom 9. November 1938 waren vom nationalsozialistischen Regime organisierte und gelenkte Gewaltmaßnahmen gegen Juden im gesamten Deutschen Reich. Über 1400 Synagogen, Betstuben und sonstige Versammlungsräume sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden zerstört, 400 Menschen starben. In Speyer wurde die Synagoge durch SA- und SS-Leute geschändet. Ritualien und Einrichtungsgegenstände sowie die Bibliothek wurden geplündert, vieles gestohlen. Danach wurde Feuer gelegt; das Gebäude brannte aus.