„Ich wünsche mir, dass die Leute ihren Spaß haben und noch lange davon erzählen“, sagt Andreas Weber. Der Ortschef will, dass Schwegenheim SWR1-Heimspiel-Gemeinde wird.

Der Aktionstag findet am Sonntag, 3. Mai, von 12 bis 16 Uhr auf dem Kurt-Kaufmann-Platz in Schwegenheim statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich dabei den Herausforderungen des Radiosenders. Weber rechnet mit mindestens 100 Teilnehmern auf dem Dorfplatz und berichtet, dass es unter anderem darum geht, eine Ortshymne zu texten und mit Sängern und Musikern aus dem Ort einzustudieren. Die Hymne muss am Heimspiel-Sonntag live vor und mit dem Publikum aufgeführt werden. Bernd Manger, Vorsitzender des MGV Schwegenheim, sei bereits dabei, einen Text zu schreiben. Über die Melodie und Begriffe, die im Text vorkommen müssen, werde die Ortsgemeinde aber erst eine Woche vor dem Aktionstag informiert, sagt Weber.

Der Ortsbürgermeister hat Schwegenheim bei der Aktion angemeldet, um das Gemeinschaftsgefühl weiter zu stärken, den Austausch zu fördern und ein weiteres tolles Fest im Dorf zu haben. Weber freut sich besonders, dass Schwegenheim die 100. Heimspiel-Gemeinde werden könnte. Wenn die Dorfgemeinschaft alle Herausforderungen meistert, erhält sie ein gelbes Ortsschild mit Verweis auf die Aktion. Netter Nebeneffekt für die Ortsgemeinde: Das Geld aus dem Verkauf von Speisen und Getränken, um die sich Vereine kümmern, bleibt laut Weber im Dorf. Die Einnahmen sollen dazu dienen, neues Mobiliar für das Bürgerhaus anzuschaffen. Das alte Mobiliar hätte entsorgt werden müssen, informiert der Ortsbürgermeister. Weber freut sich auch, dass nicht nur Schwegenheimer am 3. Mai auf dem Kurt-Kaufmann-Platz zugegen sein werden, sondern auch politische Vertreter aus anderen Heimspiel-Gemeinden in Rheinland-Pfalz.