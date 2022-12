Die Weinstube „Schwarzamsel“ in der Korngasse 18 ist eine besondere Gaststätte. Das hat nicht nur damit zu tun, dass die Geschichte des Gebäudes 235 Jahre zurückreicht und die Gaststätten-Tradition bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Wer dort einkehrt, trägt nämlich dazu bei, dass Gutes getan wird.

Hinter der „Schwarzamsel“ stehen keine Immobilienspekulanten oder Finanzinvestoren. Inhaberin Helga Gronau entrichtet ihre Pacht nämlich an eine gemeinnützige Stiftung. Diese „Stiftung Schick/Zwick“ hat es sich zum Ziel gesetzt, behinderte und krebskranke Kinder aus der Region sowie die Krebsforschung zu fördern. Errichtet wurde sie im Auftrag von Edwin Zwick, dem das Gebäude in der Innenstadt bis zu seinem Tod 2004 gehörte. Seine Schwiegereltern Elsa und Julius Schick waren ab 1929 über Jahrzehnte die „Schwarzamsel“-Eigentümer gewesen. Als ihre Tochter Eleonore verstorben war, übernahm Zwick die Verantwortung für das Lokal – und verfügte die Gründung der Stiftung in seinem Testament.

Mit dem Stiftungsvermögen wird nicht nur das Gebäude erhalten, sondern auch anderen Menschen geholfen. Über den Einsatz der Mittel entscheidet der unentgeltlich tätige Stiftungsvorstand, wie dessen Sprecher Friedrich Willand, ein Rechtsanwalt aus Schifferstadt, berichtet. Er arbeitet im Vorstand mit Zwicks Witwe Heiderose und Angelika Scharl zusammen. Er wolle die Arbeit der Stiftung bekannter machen, berichtet Willand. Sie habe „bisher das Geld immer gut untergebracht“, sei aber für neue Empfänger offen. Unterstützungsanträge, die zum Zweck passen, sind bei ihm möglich (Friedrich Willand, Portheide 58, 67105 Schifferstadt).

Start ist nicht einfach

Der Jurist berichtet schmunzelnd, dass es nach dem Start der Stiftungsarbeit vor rund 15 Jahren gar nicht so einfach gewesen sei, die ersten Hilfen auszuzahlen. Er habe Krankenhäuser und Kinderärzte angeschrieben und Bedarfe abgefragt, allerdings keinerlei Rückmeldung erhalten. Als er deshalb zum Telefon griff, habe er festgestellt, dass seine Unterstützungsangebote als Bettelbriefe missverstanden worden seien: „Dass jemand Geld anbietet, ist so ungewöhnlich, dass die Briefe in den Papierkorb gewandert waren.“ Je nach Möglichkeiten der Stiftung und Antragslage kommen jährlich keine festen Beträge zur Ausschüttung, sondern es werden bevorzugt Einzelprojekte gefördert.

Willand hatte nach eigener Aussage mit persönlicher Ansprache und Zeitungslektüre schnell Möglichkeiten gefunden, mit dem Stiftungsgeld gezielt in Speyer und dem direkten Umland zu helfen. Stifter Zwick, der selbst von Kinderlähmung betroffen war, war zum Beispiel die Integrative Kindertagesstätte „Pusteblume“ in Speyer-Nord ein Herzensanliegen. Sie durfte sich unter anderem über eine Spielburg für 13.500 Euro freuen. Mehrfach unterstützt wurden laut Willand außerdem die Pestalozzi-Schule und die Schule im Erlich. Rund 20.000 Euro habe die „Schwarzamsel-Stiftung“, wie sie der Vorstand nennt, für Therapieräder ausgegeben. Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus habe Zuschüsse zu einem Spezialfahrzeug und für die Auftritte von Krankenhaus-Clowns erhalten.

Jäger begründen Tradition

„Jeder Antrag wird sorgfältig besprochen“, versichert Willand. Der Stiftungsaufsicht der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) könne jederzeit Rechenschaft abgelegt werden. Mit Stifter Zwick fühlte sich der Rechtsanwalt auch durch die gemeinsame Leidenschaft für die Jagd verbunden. Zwick war 26 Jahre lang Kreisjagdmeister, auch Willand ist in den entsprechenden Verbänden engagiert. Und die Gäste der traditionsreichen Weinstube kennen die neben der Stiftung weitere – und bekanntere – Besonderheit der „Schwarzamsel“ ohnehin: Der Stammtisch, die Porträts der Jagdfunktionäre und passende Trophäen weisen die Gaststätte als langjährigen Jägertreffpunkt aus.