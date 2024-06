Gut, dass sich im Stadtrat schon eine Zusammenarbeit abzeichnet.

Die Mehrheitsverhältnisse im Rat sind so, dass verlässliche Mehrheiten kaum ohne CDU und SPD hinzubekommen sind, wenn mit der AfD keiner koalieren will. Deshalb ist es wichtig, dass sich schwarz und rot in Speyer grün sind. Apropos grün: Falls es tatsächlich zur „Deutschland-Koalition“ mit der FDP käme, wären mit den Grünen und der SWG zwei der heutigen Kooperationspartner außen vor.

Für die zwei Stadtbeigeordneten hätte das unterschiedliche Folgen: Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) ist hauptamtlich bis 2028 gewählt, Ehrenamtlerin Sandra Selg (SWG) steht vor dem Abschied. Ihr Posten wird in der ersten Ratssitzung nicht neu vergeben, sondern wohl für einen dritten Koalitionspartner freigehalten werden.