Vor rund eineinhalb Jahren eröffnet, schließt der Hofladen des Schwalbenhofs auf dem Rinkenbergerhof bereits wieder. Das hat laut Inhaberin mehrere Ursachen.

„Aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen werde ich den Hofladen zum Monatsende (30.04.2026) schließen“, ist auf dem Aufsteller zu lesen, der mitten in der Einfahrt des Schwalbenhofs steht. Annette Bressler hatte ihren Verkaufsstand erst im Oktober 2024 eröffnet. Seitdem bot die Besitzerin des einstigen landwirtschaftlichen Anwesens auf dem Rinkenbergerhof – nach einigen Reibereien mit dem Ordnungsamt – unter anderem regionales Obst und Gemüse der Saison, Marmelade, Hausmacher Wurst und vor allem frische Eier aus eigener Hühnerhaltung an. Ende kommender Woche soll damit Schluss sein.

Die Gründe für das frühe Aus seien vielfältig, sagt Bressler auf Anfrage. Den Betrieb des Hofladens allein zu stemmen, habe „zu viel Zeit gekostet“ und sie auch gesundheitlich mitgenommen, so die 61-Jährige. Urlaube und Reisen seien nicht möglich und ihre Freizeit knapp bemessen gewesen. Trotz der bekannten Öffnungszeiten hätten Kunden „auch in der Mittagspause und bis in die Abendstunden hinein“ bei ihr geklingelt. Ihr seien aus dem offenen Verkaufsstand heraus auch schon Äpfel und Eier geklaut worden.

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Ware geklaut, Eier zerdeppert

Bresslers frei zugänglicher Hofladen basierte auf dem Prinzip der Aufrichtigkeit: Kunden konnten Waren selbst auswählen und direkt einpacken. Für die Bezahlung hatte die Inhaberin eine Kasse aufgestellt. Diese sei tatsächlich nie abhanden gekommen, nur habe sich eben so mancher bedient, ohne zu bezahlen, bilanziert Bressler. Leider habe sie immer wieder Verschmutzungen durch heruntergefallene und zerbrochene Eier beseitigen müssen. Dennoch falle ihr der Abschied schwer, sagt Bressler, die auch vier Pferde sowie einige Gänse und Ziegen hält: „90 Prozent der Kunden sind sehr nett und ehrlich.“ Unanständig seien nur wenige.

Zu den großen zeitlichen Mühen komme die geringe Wirtschaftlichkeit des Angebots, erläutert Bressler. Hühner artgerecht zu halten, sei sehr aufwendig und teuer. Doch ein angemessener Preis lasse sich kaum erlösen: „Ich verdiene nicht viel daran.“ Kämen Eier abhanden, „lege ich sogar drauf“, sagt Bressler. Bereits während der Aufstallpflicht von Mitte November bis Mitte Januar infolge der Vogelgrippe hatte die Tierfreundin ihren Hühnerbestand durch Verschenken zahlreicher Hennen von 135 auf nur noch 45 reduziert. Auf lange Sicht wolle sie nur noch wenige Hühner für den „persönlichen Bedarf“ halten. Bis dahin kämen nur noch einige Stammkunden auf Anfrage zum Zug. Für die „Treue, Ehrlichkeit und das Vertrauen“ ihrer Kunden bedanke sie sich.