Der Speyerer Ortsverband des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) trägt sich mit dem Gedanken an einen Standortwechsel. „Wir überlegen, ob wir mit unseren Fahrzeugen in eine Halle umziehen“, sagte Andreas Wiedemann, Fachbereichsleiter Sanitätsdienst und Ausbildung, auf Anfrage. Hintergrund ist, dass der Fuhrpark der Rettungsorganisation bestehend aus einem Einsatzleitwagen, zwei Krankenwagen, einem Rettungswagen und einem Logistik-Fahrzeug derzeit auf dem Vereinsgelände am Birkenweg unter freiem Himmel steht. Im Februar 2023 hatten sich Unbekannte Zugang zu dem umzäunten Areal verschafft und zwei Warnlichtbalken demontiert und gestohlen. Der Schaden lag im fünfstelligen Bereich. Im Nachgang hatte sich der ASB dazu entschieden, sein Gelände mit Kameras auszustatten. „Der komplette Bereich wird jetzt überwacht“, sagte Wiedemann. Die nicht unerheblichen Kosten trage der rund 1400 Mitglieder zählende Ortsverband selbst, was nicht leicht gewesen sei, „weil wir das ja erst durch Sanitätsdienste erwirtschaften müssen“. Eine Überdachung des Vereinsgeländes sei zu teuer und unwirtschaftlich, daher suche man nun nach einer Unterstellmöglichkeit in der Domstadt, so Wiedemann: „Als Ortsverband sind wir Speyer sehr verbunden. Wir wollen natürlich gern hier bleiben.“