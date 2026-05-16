Alte Mauern, neue Wirklichkeiten: Die Speyerer Mikwe wird digital zu neuem Leben erweckt von SchUM-Stipendiat Roy Efrat.

Der israelisch-deutsche Gegenwartskünstler Roy Efrat beschäftigt sich derzeit mit einem der ältesten Orte des mitteleuropäischen Judentums – dem Speyerer Judenhof – und setzt dafür eine der aufregendsten Technologien ein, die derzeit weltweit große Aufmerksamkeit erfährt: Augmented Reality (AR). Dabei werden digitale Inhalte über Smartphones, Tablets oder spezielle Brillen in die reale Umgebung eingeblendet und mit ihr verbunden.

Als diesjähriger Stipendiat der SchUM-Städte realisiert Efrat noch bis Ende Mai in Speyer sein Projekt „Immersion: The Waters of Speyer“ (frei übersetzt: „Eintauchen in die Wasser von Speyer“). Ausgangspunkt ist die mittelalterliche Mikwe im Judenhof. Daraus entwickelt der Künstler eine immersive Verbindung aus Malerei, Klang und Augmented Reality, die Ritual, Erinnerung und digitale Gegenwart miteinander verschränken will. Seine Arbeit – eine Art Videosequenz verankert in einer gemalten Kartographie des Judenhofes - soll so intensiv und glaubwürdig wirken, dass Besucherinnen und Besucher ganz in dieses digitale Erlebnis eintauchen können, sagt Efrat mit spürbarer Begeisterung für das eigene Projekt.

SchUM-Stipendiat Roy Efrat und eine Arbeit von ihm. Foto: nowa

Das Thema Mikwe bewegt ihn schon seit einigen Jahren. Auch in Jerusalem hat er sich bereits künstlerisch damit auseinandergesetzt: „Das jüdische Ritualbad dient der rituellen Reinigung; der Körper taucht dabei vollständig in ein Wasserbecken ein“, sagt Efrat. Damals schon interessierte ihn die architektonische, spirituelle und emotionale Dimension dieses Ortes. Besonders im Fokus stand für ihn das Verhältnis von religiösem und säkularem Leben sowie die Frage männlicher Identität im Kontext dieses Rituals. Für sein Speyerer Projekt hat Efrat nun eine großformatige Kartographie des Judenhofes geschaffen, die durch digitale Elemente erweitert wird. Videomapping und Anwendungen von Augmented Reality spielen dabei eine zentrale Rolle.

Der Künstler lebt und arbeitet seit einigen Jahren in Berlin. In seiner Arbeit bewegt er sich zwischen Malerei, Video, Installation, Performance und digitalen Medien. Charakteristisch ist dabei die Verbindung analoger und digitaler Ebenen – etwa projezierte Videos auf gemalten Leinwänden oder immersive Räume aus Bewegung, Klang und Licht.

Bewegung und Berührung

Ein prägender Hintergrund seiner künstlerischen Arbeit liegt im Tanz. Efrat tanzt seit seiner Kindheit und entdeckte später auch den klassischen und modernen Tanz für sich. Sein Zugang zur Kunst ist daher stark über den Körper geprägt – über Bewegung und Performance. Er beschäftigt sich intensiv mit den Themen Bewegung und Berührung.

„Diese beiden Elemente sind in der Bildenden Kunst nicht stark präsent“, sagt Efrat im Künstlergespräch. Er sehe es als seinen Beitrag, dieses Feld neu zu erschließen. Der Körper solle zurückgeführt werden in das statische Format des Bildes und in den Raum der Kunst. Ziel seiner Arbeit sei es deshalb, die Malerei um eine weitere Dimension zu ergänzen.

Körper, Architektur, Bewegung und Bild

Efrat arbeitete unter anderem mit den Choreografen Noa Dar und Yossi Yungman zusammen. Später studierte er Kunst am Shenkar College in Israel sowie Malerei am Royal College of Art in London. Die Verbindung von Körper, Architektur, Bewegung und Bild bleibt bis heute deutlich in seinen Arbeiten spürbar. Thematisch setzt er sich mit Fragen von Identität und Zugehörigkeit, Queerness und Gender, Erinnerung und emotionaler Wahrnehmung, kultureller Entwurzelung sowie jüdischer Mythologie auseinander. Auch mit dem japanischen Buto-Tanz hat er sich intensiv beschäftigt.

Zur Werkschau und zum Abschluss seines Aufenthalts in Speyer lädt die Kulturabteilung der Stadt am Dienstag, 26. Mai, um 18.30 Uhr in den Medienraum des Judenhofs in der Kleinen Pfaffengasse 22 ein. Dort soll die Mikwe durch Choreographie, Malerei, Sound und Animation erneut zum Leben erweckt werden. Man darf gespannt sein, wie Efrats erfahrbare Verschmelzung digitaler und analoger Elemente am Ende aussehen wird.