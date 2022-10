Bis zum 1. Dezember laufen die SchUM-Kulturtage in Speyer und bringen Konzerte, Theater, Vorträge und eine Gedenkveranstaltung.

Die SchUM-Kulturtage in Speyer bringen bis zum 1. Dezember noch weitere vielfältige Veranstaltungen. Gleich mehrere Termine sind bis Ende Oktober.Freygish 3 Express mit Lömsch Lehmann an Saxofon und Klarinette, „Dr. Beutelspacher“ an der Gitarre und Mario Fadani am Kontrabass spielte am Donnerstag Klezmer und mehr im Alten Stadtsaal. Am 22. Oktober konzertiert dann das Kurpfälzische Kammerorchester unter Paul Erb um 19 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche.

Am 23. und am 25. Oktober gibt es jeweils ab 16 Uhr wieder „Schalom Spira“, das Kleine Stationentheater zur jüdischen Geschichte Speyers zwischen Domplatz und der neuen Synagoge am Weidenberg.

„Lecha Dodi“ mit Noga-Sarai Bruckstein und Yoed Sorek heißt es am 30. Oktober um 16 Uhr im Gemeindesaal der Synagoge Beith Schalom. Die gebürtigen Jerusalemer Yoed Sorek und Noga-Sarai Bruckstein verbindet ihre Leidenschaft für synagogale Gesänge und Melodien. Bruckstein studierte Geige an der Universität der Künste in Berlin und Sorek Gesang sowie Ensembleleitung an der Schola Cantorum in Basel. Kennengelernt haben sich die beiden in der Kantorenausbildung am Abraham Geiger Kolleg in Potsdam. Das Duo präsentiert ein vokales und instrumentales Programm jüdisch-liturgischer Chasanut voller „Neschome“ (Hebräisch: Seele). Dabei fokussieren sie sich auf verschiedene Lieder und Gebete aus dem Schabbat-Gottesdienst zum Zuhören und Mitsingen. Das Programm wird durch klassische sowie Klezmer-Musik erweitert.

„Die Weisen von Speyer“

Am Mittwoch, 2. November, 18.30 Uhr, spricht im Stadtratssitzungssaal Lenelotte Möller über „Die Weisen von Speyer“. Zur jüdischen Gemeinde im mittelalterlichen Speyer gehörte eine Talmud-Hochschule, an der bedeutende Rabbiner lehrten. Sie taten sich hervor als Dichter und Wissenschaftler; einige Werke sind von ihnen noch erhalten. Der Vortrag stellt die Zeugnisse ihres Lebens und Wirkens vor. Hier ist der Eintritt frei.

Zum Jahrestag der Pogromnacht 1938 ist am Mittwoch, 9. November, 18 Uhr, ein gemeinsames Gedenken am Gedenkstein für die ehemalige Synagoge in der Hellergasse.

Das Maiello-Rubinstein-Duo musiziert am Freitag, 11. November, 19 Uhr, um Historischen Ratssaal. In diesem erklingen Originalkompositionen des Pianisten Apollonio Maiello, die er selbst am Klavier und am Cembalo spielt. Begleitet wird er von der Flötistin Tali Rubinstein, die verschiedene Arten von Blockflöten spielt. Die beiden Musiker fordern die Grenzen zwischen der Musik des Barock sowie des 21. Jahrhunderts heraus. Dabei bedienen sie sich der Improvisation, die aus dem Jazz bekannt ist.

Klang der jüdischen Seele

Am Sonntag, 13. November, 16 Uhr, präsentiert im Gemeindesaal der Synagoge Beith Schalom Maria Azova, erste Konzertmeisterin des Philharmonischen Orchesters Freiburg, gemeinsam mit Adi Bar (Klavier) ihr Programm „Lyrische Romanzen – Klang der jüdischen Seele“. Das Programm umfasst eine Sammlung jüdischer und russischer Charakterstücke, die zum Teil auf literarischen Werken basieren. Das Duo nimmt mit in eine Welt der jüdischen Schtetl und den jüdischen Charakteren in ihrem Alltag. Eine musikalisch-literarische Reise mit Werken von Perlman, Rubinstein, Ben Haim und J. Engel.

Am Donnerstag, 1. Dezember, 18 Uhr, beschließt ein digitaler Vortrag die SchUM-Kulturtage. „Die Keller um den Judenhof in Speyer. Neue Erkenntnisse auch für Worms und Mainz?“ ist das Thema. Anmeldung bis 28. November unter E-Mail nadine.hoffmann@gdke.rlp.de.rg

Info

Karten für alle Veranstaltungen sind erhältlich bei der Tourist-Information und bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.