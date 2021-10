Die zweiten SchUM-Kulturtage in Speyer gehen weiter. Mit einem vielseitigen Programm, das sich von Schauspielkunst über Konzerte bis hin zu Lesungen erstreckt, wird der reichhaltigen jüdischen Kultur sowie dem jüdischen Erbe Speyers gedacht.

Das Konzert „Sternstunde der kantoralen Musik“ von Kantor Yoni Rose ist am Dienstag, 2. November um 18 Uhr in der Synagoge Beith Shalom und wird von der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz veranstaltet wird. Die musikalische Lesung „Es blüht hinter uns her…“ mit Marion Tauschwitz und Adax Dörsam ist am Donnerstag, 4. November, um 19 Uhr in der Synagoge. Für beide Abende gibt es nur noch wenige Restkarten.

Auf Grund der großen Nachfrage bieten das Stadtarchiv und das Kulturbüro am 5. November um 16 Uhr einen Zusatztermin des Stationentheaters „Schalom Schpira“ an. Frau P. und Herr K. führen durch die knapp tausendjährige jüdische Geschichte der Stadt Speyer. Zwischen Domplatz und der neuen Synagoge am Weidenberg beleuchtet das Schauspiel sowohl Blütezeiten als auch Brüche innerhalb einer langen jüdischen Tradition. Dabei werden nicht nur historische Fakten unterhaltsam vermittelt, sondern auch zum Nachdenken angeregt, wie Vergangenheit wahrgenommen, gewürdigt und letztlich auch weitergedacht werden kann.

Ein Abend zu Mod Helmy

Ebenfalls am 5. November berichtet der Journalist Igal Avidan um 20 Uhr im Historischen Ratssaal darüber, wie ein arabischer Arzt in Berlin während der NS-Zeit Jüdinnen und Juden vor der Gestapo schützte. Mod Helmy kam 1922 zum Medizinstudium nach Deutschland. Der Liebe wegen blieb er. Doch mit der Machtergreifung Hitlers verlor Mod Helmy zunächst seine Zulassung und wurde schließlich inhaftiert. Auf Grund des Ärztemangels durfte er seiner Arbeit ab 1942 wieder nachgehen. Trotzdem versteckte er über Jahre hinweg eine jüdische Familie vor den Nazis.

Karten

Karten zu dem Stationentheater gibt es zu zehn Euro (ermäßigt fünf Euro) in der Tourist-Information, über das reservix.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Dort gibt es auch die Restkarten für die Veranstaltungen in der Synagoge.

Der Eintritt zu der Lesung im Historischen Ratssaal ist frei, Voranmeldung unter www.speyer.de/schum-kulturtage oder Telefon 06232 14-2744 ist erforderlich. Alle Details zu den Veranstaltungen der SchUM-Kulturtage sind unter www.speyer.de/schum-kulturtage zu finden.